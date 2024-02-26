Более ста жителей Тюменской области за неделю перевели мошенникам 43 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 106 жителей региона, сумма похищенного превысила 43 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Более всех постралала жительница Тюмени, которая ввязалась в переписку в "Ватсапе" якобы с сотрудником ФСБ, заявившего ей возможной блокировке банковских счетов, и самостоятельно перевела неизвестным 2,5 млн рублей. Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского АО Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.