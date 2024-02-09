Школьники Тюменской области возвращаются за парты 12 февраля

С 12 февраля все школы региона будут работать в обычном режиме, введенное ранее из-за роста ОРВИ дистанционное обучение в ряде муниципалитетов отменяется.

"На дистанте ребята были с 5 февраля. За это время во всех школах Тюмени, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского, Омутинского районов провели генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств", - сообщает информцентр правительства ТО.