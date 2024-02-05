Более 33,5 млн рублей украли мошенники у тюменцев за прошлую неделю

17:43 05 февраля 2024
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 86 жителей региона, общая сумма похищенного превышает 33,5 млн рублей, сообщает облпрокуратура. 

Наибольшую сумму потеряла жительница Тюмени. Представившийся полицейским, мошенник сообщил ей, что с ее счетов пытаются списать деньги, оформить на нее кредит и предложил ей ради безопасности сделать это самостоятельно. Следуя инструкциям, она в разных банках набрала кредитов на 5,4 млн рублей и перевела деньги на некий "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники
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