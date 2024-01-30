Пенсионерка стала причиной массового ДТП в Тюмени

14:35 30 января 2024
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На улице Щербакова, 155 в Тюмени днем 30 января столкнулись "Лада Приора", "Ниссан", "Хендэ", и "Лада Гранта", по предварительным данным причиной ДТП стала 77-летняя женщина, решившая перейти дорогу на красный свет светофора. 

Предварительно, 24-летний "бесправник" на "Ладе Приора", чтобы не сбить бабушку, выехал на встречную полосу,и побил три машины. Пенсионерка не пострадала, она утверждает, что начинала переход на зеленый, но шла медленно и больше на светофор не смотрела.

Теги: ДТП
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