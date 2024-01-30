Пенсионерка стала причиной массового ДТП в Тюмени

На улице Щербакова, 155 в Тюмени днем 30 января столкнулись "Лада Приора", "Ниссан", "Хендэ", и "Лада Гранта", по предварительным данным причиной ДТП стала 77-летняя женщина, решившая перейти дорогу на красный свет светофора.

Предварительно, 24-летний "бесправник" на "Ладе Приора", чтобы не сбить бабушку, выехал на встречную полосу,и побил три машины. Пенсионерка не пострадала, она утверждает, что начинала переход на зеленый, но шла медленно и больше на светофор не смотрела.