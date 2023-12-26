Тюменский суд начал рассмотрение дела о пытках в отношении двух обвиняемых

В Ленинском районном суде Тюмени началось судебное разбирательство по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредсв в отношении двух мужчин.

Объединенная пресс-служба судов ТО сообщает, что началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 39-летнего Дмитрия Присяжного и 36-летнего Александра Плотникова: "Они обвиняются в превышении должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом, интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия, специальных средств (п. "а", "б" ч.3 ст. 286 УК РФ (в ред. от 07.12.2011 № 420-ФЗ))".

В судебном заседании был установлен порядок исследования доказательств и оглашено обвинительное заключение, следующее назначено на 19 февраля 2024 года.

Детали дела, как и место службы обвиняемых не уточняются. По инкриминируемым пунктам статьи им грозит от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.