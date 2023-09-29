Строительную фирму в Тюмени за взятку оштрафовали на 25 млн рублей

ООО "Перестрой-ка" оштрафовано на 25 млн рублей за то, что с сентября 2017 года по июнь 2022 года снабжала руководителя Управы Восточного административного округа стройматериалами и обеспечивала монтаж конструкций в расчет за покровительство по службе, размер взятки оценен в 2 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Штраф стал результутатом прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в комании "Перестрой-ка", которая по муниципальным контрактам занималась благоустройством жилых микрорайонов Тюмени. Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Приговором Тюменского районного суда в июне 2023 года взяткополучатель осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией суммы предмета взятки в доход государства (приговор не вступил в законную силу).

Отмечетс, что директор коммерческой организации, передавший взятку чиновнику, активно способствовал расследованию указанного преступления, в связи с чем в отношении него в возбуждении уголовного дела отказано.