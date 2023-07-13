Тюменскую стримершу на два месяца отправили в СИЗО

32-летняя женщина, во время трансляции в соцсети оравшая матом и угрожавшая своему 12-летнему сыну, ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе. Такое решение сегодня принял Центральный районный суд Тюмени по ходатайству следователя.

После того, как полиция установила местонахождение Алисы (ее настоящее имя) и доставила ее в следственный отдел, ей предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетнего.

В представленных суду материалах указано, что обвиняемая в преступлении с 14 мая по 10 июля " била сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания". При этом женщин согласна лишь с тем, что оскорбляла ребенка, но применение к нему какого-либо насилия отрицает.

"Причастность к совершению вменяемого ей преступления будет проанализирована судом после завершения предварительного следствия и передачи дела в суд. По постановлению суда, гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года (2 месяца)", сообщили в пресс-службе судов ТО.