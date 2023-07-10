В Ишиме на городском пляже утонул мужчина

Мужчина утонул в реке Ишим 9 июля в районе городского пляжа, водолазы извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции. Причины утопления устанавливаются, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Уважаемые граждане, убедительно просим соблюдать меры безопасности на акватории.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона, что опасно купаться в нетрезвом состоянии или когда есть проблемы со здоровьем, родителям нельзя оставлять своих детей без должного присмотра.

Как понять, что человек тонет?



— Заговорить с тем, кому вы считаете, что нужна помощь. Элементарно спросить: "Как дела?". Если человек ответит, значит все в порядке. Если нет — это первый признак, оказать помощь, ведь пострадавшему некогда говорить, он пытается спастись.

Признаки:

— не характерное поведение: хаотичные движения руками, частые погружения с увеличивающимися временными отрезками, попытки "схватиться" за воду;

— испуганный взгляд;

— "жадное" дыхание.

Действия при обнаружении утопающего:

— оповестить береговых спасателей (администрацию, отдыхающих рядом людей) об утопающем человеке. Действуя сообща и организованно, помочь утопающему.

— сообщить самому или попросить очевидцев сообщить в экстренные службы по номеру 112 об инциденте.

— Указать адрес, название водоема, место.

— если утопающий недалеко от берега — используйте спасательный круг, выброску "конец Александрова", либо веревку, чтобы бросить пострадавшему (не забудьте привязать обратный конец к опоре, чтобы не потерять спасательное средство) и вытягивайте его по кратчайшему расстоянию к берегу или мелководью;

— если утопающий далеко от берега, то используйте вспомогательные средства удержания на воде (лодка, спасательный жилет, спасательный круг, плавательный круг, надувной матрас, детский надувной бассейн, пустые пластиковые бутылки и т.п.).

Плавание — это трудоемкое занятие. Не переоцените свои возможности, доплыв до пострадавшего, вы сами можете оказаться тонущим. При подходе к пострадавшему окликните его и толкните в его сторону вспомогательное средство (оно ему нужнее). Не подходите к нему близко без навыков освобождения от захватов. После этого постарайтесь сопроводить его до берега. Пострадавший может потерять ориентацию или инстинктивно начать двигаться в направлении "своего" берега, направляйте его голосом по кратчайшему пути.