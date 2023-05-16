Глава МЧС РФ положительно оценил работу властей и пожарных в Тюменской области

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Глава МЧС России Александр Куренков после личной встречи с пострадавшими от пожаров в Тюменской области отметил, что регионе видна качественная работа команды губернатора, а работу пожарных по ликвидации крупного пожара в селе Успенка признал эффективной, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Встреча прошла в Успенка, где в результате перехода на село природного пожара 4 и 6 мая сгорело 10 жилых домов и пострадали от огня 11.

"Наша основная задача сейчас - помочь людям. В том числе оказать информационную поддержку. Граждане должны знать и понимать, как им действовать на данном этапе. Вся информация должна быть открытой, максимально подробной и понятной", - заявил глава МЧС России.

Жители села и сам Куренков отметили хорошую работу сотрудников МЧС при ликвидации крупных пожаров.

"Я доволен результатом работы пожарных, они - молодцы. Люди, с которыми мы сегодня встречались, благодарили их за хорошую работу. Пожарные будут поощрены. Но работа наших коллег на этом не прекращается", - сказал министр.

Куренков заверил, что в тех регионах, где еще сохраняется высокий класс пожарной опасности, дополнительная группировка сил и средств МЧС России, в том числе авиация, будут продолжать боевое дежурство до стабилизации обстановки.