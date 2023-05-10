В Тюменской области объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Тюменской области с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости по шкале Нестерова, в связи с чем объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности, сообщает информцентр правительства ТО.
В регионе действует режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено.
При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.
В Главном управлении МЧС России по Тюменской области работает телефон доверия для обращений граждан: 8 (3452) 590-549.
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