Лесники показали, как выглядят окрестности деревни в Тобольском районе, рядом с которой произошел пожар

21:04 08 мая 2023
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Службы Авиалесоохраны сегодня работает в Тобольском районе на ликвидации природного пожар недалеко от деревни Винокурова. В тушении задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Работу осложняет сильный порывистый ветер, сообщает деплеса ТО.

Возгорание обнаружено вчера в 11:45. На текущий момент площадь пожара составляет около 80 га. На месте работают 47 человек, включая 10 десантников-пожарных и 8 единиц техники. Пожар пока продолжает действовать.


Теги: лесные пожары
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