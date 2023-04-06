В Тюмени зафиксироали первое в этом сезоне ДТП с участием электросамоката

09:25 06 апреля 2023
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Первое в этом сезоне ДТП с участием электросамоката в Тюмени произошло вечером 5 апреля на улице Герцена, 97.

Учасьгмками ДТП стали водитель "Мерседес", который поворачивал с проезжей части на парковку к ТЦ, и прокатный элетросамокат, на котором по краю проезжей части ехал 16-летний подросток.

Оба участника движения разъехались, обменявшись телефонами, позже подросток обратился в больницу с ушибами. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД рекомендует участникам движения выбирать безопасную скорость на всех средствах передвижения и быть внимательнее на дорогах друг к другу.

Теги: ГИБДД , ДТП , подростки , самокаты
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