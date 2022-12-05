Моор и Артюхов выразили соболезнования жителям НИжневартовска, где при обрушении части дома погибло несколько человек

Губернаторы Тюменской области и Ямала выразили соболезнования жителям Нижневартовска, где сегодня вечером из-за хлопка газа обрушилась часть пятиэтажки и погибли люди.

"Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", написал Александр Моор.

"От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших", - отметил Дмитрий Артюхов.

Оба губернатора заверили, что при необходимости регионы готовы оказать югорчанам помощь.

По данным МЧС, в 18:06 диспетчеру Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о частичном обрушении 2 и 3 этажей жилого пятиэтажного дома на улице Мира в третьем подъезде. СУСК завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным РИА Новости, число погибших выросло до 6 человек, в больнице оказывают помощь 4 пострадавшим.