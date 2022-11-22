Спасатели советуют романтикам отказаться от прогулок по зимним лесам

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Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования порекомендовали жителям региона отложить длительные прогулки по лесу до более теплых времен после того, как им пришлось разыскивать в лесу заблудившуюся пару.

"На днях по системе 112 на пульт оперативного дежурного поступила информация о потерявшейся в лесу паре. Со слов заявителей, они заплутали в лесу и обратно дорогу найти не могут. Хорошо, что потерявшиеся люди находились в зоне действия сотовой связи. Спасатели незамедлительно выдвинулись на поисково-спасательные работы в Тюменский район. ... Через час работа по поиску и эвакуация была завершена. Потерявшиеся мужчина и женщина в медицинской помощи не нуждались. Они были переданы родственникам", - рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ТО.

Длительное нахождение на открытом воздухе при отрицательных температурах может привести к переохлаждению и нанести большой вред здоровью, напомнили в департаменте.