Тюменские росгвардейцы уничтожили боеприпас 1915 года

13:12 22 сентября 2022
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Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпас времен Первой мировой войны, его обнаружил житель Тюмени на берегу Туры.

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года с запалом и следами сильной коррозии. 

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезен специалистами Росгвардии в безопасное место и уничтожен, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

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