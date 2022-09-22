Тюменские росгвардейцы уничтожили боеприпас 1915 года

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпас времен Первой мировой войны, его обнаружил житель Тюмени на берегу Туры.

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года с запалом и следами сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезен специалистами Росгвардии в безопасное место и уничтожен, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.