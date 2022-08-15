На дорогах Тюменской области за выходные погибли 6 человек

На дорогах Тюменской области в минувшие выходные дни резко обострилась: произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 6 человек, 40 человек ранены, том числе 9 детей. Еще один человек погиб в ДТП сегодня ночью в Тюмени.

Сегодня в третьем часу ночи на улице Мельникайте, 110 автомобиль "Ауди" сбил самокатчика, который двигался по проезжей части в попутном направлении с автомобилем. Водителю иномарки 26 лет, стаж управления автомобилем менее двух лет. 21-летний тюменец, управлявший самокатом, погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вчера десятом часу вечера на 21-м километре автодороги Тобольск-Сетово съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2111. В ДТП погиб пассажир "Лады", его личность устанавливается. Водителю автомобиля 40 лет, он житель Казанского района, в момент аварии был пьян, показания алотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.