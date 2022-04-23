За скоростным режимом на тюменских трассах следят сотрудники ГИБДД

В Тюменской области используются современные методы влияния на выбор скоростного режима на федеральных автодорогах.

Основной причиной ДТП на федеральных трассах региона остается превышение скорости и неправильный выбор скорости, без учета конкретных дорожных и погодных условий.

Чтобы мотивировать водителей снизить скорость на опасных участках трасс будут установлены специальные балки-имитаторы специальных сигналов патрульных автомобилей. Два таких прибора уже установили на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском районе и федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области.

Имитаторы создают эффект присутствия на трассе патрульных автомобилей ДПС с включенной световой сигнализацией, благодаря чему водители снижают скорость на опасных участках.

Новшество установлено по предложению ГИБДД Тюменской области ФКУ "Уралуправтодорг". В ближайшее время на федеральных трассах будут установлены еще два подобных прибора. Если имитаторы сработают эффективно, их станет на наших дорогах больше, сообщили в ГИБДД Тюменской области.