Житель Ямала открыл в магазине стрельбу по людям

Житель города Губернского днем 26 июля устроил прицельную стрельбу по двум людям в магазине на территории промзоны, после чего ранил себя. Все участники инцидента живы, но находятся в больнице. В отношении стрелка следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

"По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля 2021 года около 13 часов местный житель, находясь в помещении магазина, распложенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам, причинив им проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм. После чего подозреваемый попытался свести счеты с жизнью", - сообщается на сейте ямальского Следкома.

Следствием с целью установления всех обстоятельства происшествия проведен комплекс неотложных следственных действий, пистоле изъят с места происшествия, проведен обыск в жилище подозреваемого, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз в отношении всех участников инцидента.