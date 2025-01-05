Тюменские волонтеры дорожной безопасности сотрудничают с автоинспекторами

18:42 05 января 2025
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Более 200 тысяч тюменских детей и родителей в 2024 году стали участниками профилактических мероприятий по безопасности детей на дорогах вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Это позволило снизить детскую дорожную аварийность.

Участникам мероприятий вручены тематические памятки, открытки, закладки, календари, которые изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

"В наступившем году Госавтоинспекция в Тюменской области продолжит поддерживать и развивать деятельность волонтеров дорожной безопасности, в том числе юных инспекторов движения, которых в нашем регионе более 6-ти тысяч, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Эти ребята, а также волонтеры, наши настоящие помощники и их помощь неоценима в деле спасения жизней на дорогах", - сказал Андрей Миллер.

Активные школьники соблюдают ПДД и призывают к этому детей и взрослых, проводят уроки дорожной безопасности с младшими школьниками, активно участвуют в дежурствах с Госавтоинспекцией, призывая взрослых водителей к соблюдению ПДД, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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