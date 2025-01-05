О чем может рассказать тяга к сладкому

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева развенчала мифы о пристрастиях к десертам. В разговоре она рассказала, что в действительности кроется за острым желанием съесть конфеты.

По ее словам, главная причина такой потребности – неправильно сформированные пищевые привычки, отсутствие режима питания, нарушение пищевого поведения, когда сладкое переходит в категорию основных блюд.

– Ключевым фактором такой страсти является избыточное потребление сладкого, неправильно сформированное отношение к таким продуктам, как к обычной еде. Нужно понимать, десерты не предназначены для утоления голода, они – для удовольствия.

Утоление чувства голода сладкими продуктами приводит к избытку массы тела и развитию гормональных нарушений, которые еще больше увеличивают эту тягу.

Дисбаланс гормонов, таких как инсулин, грелин, лептин, нейромедиаторы головного мозга, изменяют чувство голода и насыщения, в результате страсть к сладким продуктам становится трудно преодолимой проблемой, и масса тела растет, – говорит эксперт.