О чем может рассказать тяга к сладкому

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева развенчала мифы о пристрастиях к десертам. В разговоре она рассказала, что в действительности кроется за острым желанием съесть конфеты.
По ее словам, главная причина такой потребности – неправильно сформированные пищевые привычки, отсутствие режима питания, нарушение пищевого поведения, когда сладкое переходит в категорию основных блюд.
– Ключевым фактором такой страсти является избыточное потребление сладкого, неправильно сформированное отношение к таким продуктам, как к обычной еде. Нужно понимать, десерты не предназначены для утоления голода, они – для удовольствия.
Утоление чувства голода сладкими продуктами приводит к избытку массы тела и развитию гормональных нарушений, которые еще больше увеличивают эту тягу.
Дисбаланс гормонов, таких как инсулин, грелин, лептин, нейромедиаторы головного мозга, изменяют чувство голода и насыщения, в результате страсть к сладким продуктам становится трудно преодолимой проблемой, и масса тела растет, – говорит эксперт.
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