В Тюменской области юноша погиб от удара током

В Тюменской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летнего молодого человека. Трагедия произошла 12 сентября вечером на перегоне Заводоуковск — Новая Заимка Свердловской железной дороги.

"Молодой человек, находившийся на верхней балке фермы неохраняемого железнодорожного моста, гуляя по указанному сооружению, по неосторожности был травмирован техническим электрическим током высокого напряжения. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Следователи проводят проверку.