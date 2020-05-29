Тюменец трубой разбил лобовое стекло чужой машины

15:26 29 мая 2020
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В Тюмени уголовное дело завели на мужчину, который после ссоры повредил машину знакомого.

Конфликт между мужчинами произошел во время застолья. Один из них покинул квартиру и уже на улице при помощи металлической трубы повредил иномарку оппонента: разбил лобовое стекло и повредил лакокрасочное покрытие капота, а после этого скрылся. Сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.

"Подозреваемый пояснил, что не сошелся во мнении со своим товарищем, а на фоне употребления спиртного не смог сдержать эмоции", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". 

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