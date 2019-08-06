В Тюмени инженера осудили за рухнувшую на автомобиль кирпичную кладку

Тюменский районный суд вынес приговор по делу об обрушении кладки дома в селе Каскара. В результате инцидента пострадала женщина, которая проезжала мимо на своем автомобиле.

Напомним, 20 мая 2018 года во время сильного ветра рухнула кирпичная кладка фронтона дома по ул. Школьной, 13. Кладка упала на проезжавший мимо Nissan Qashqai. 40-летняя женщина-водитель с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Две недели она находилась в реанимации, перенесла ряд операций. Ее 17-летняя дочь, находившаяся на переднем сиденье, не пострадала. У девушки ушибы, которые не повлекли расстройство здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд пришел к выводу, что в случившемся виновен инженер-механик, занимавший в то время должность главного инженера Каскаринского МУП ЖКХ и отвечавший за техническую эксплуатацию жилого фонда. Мужчина не предпринял мер к обследованию технического состояния строительных конструкций дома, их ремонту и своевременному усилению, что привело к обрушению.

Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С Каскаринского МУП ЖКХ суд взыскал в пользу пострадавшей женщины и ее дочери в общей сложности 530 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.