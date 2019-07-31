Под Тюменью при взрыве газа в доме погибли мужчина и ребенок

Трагедия произошла в поселке Боровском Тюменского района сегодня около пяти часов утра. Очевидцы сообщили о вспышке паров бытового газа в частном жилом доме на улице Набережной. Дом разрушился, под обломками в ходе разбора завалов нашли тела двух человек.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 05:05 происходило открытое горение разрушенного жилого дома. В 05:48 пожар был локализован. В 06:04 открытое горение удалось ликвидировать", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Под разрушенными конструкциями пожарные нашли тела мужчины 1963 года рождения и девочки 2009 года рождения. Работы по разбору конструкций дома продолжаются.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области