Груз с инфицированного свинокомлекса уничтожен на Ишимском ветсанутильзаводе

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в пятницу, 17 ноября, подписал постановление об отмене с 18 ноября ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Ишимского ветсанутильзавода.
Предприятие было объявлено инфицированным объектом 12 ноября в связи с отгрузкой на утилизацию грузов из ООО "Комплекс". Документ подготовлен в соответствии с представлением начальника Управления ветеринарии Тюменской области в связи с ликвидацией угрозы распространения заболевания, сообщает пресс-служба главы региона.
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