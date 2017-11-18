Груз с инфицированного свинокомлекса уничтожен на Ишимском ветсанутильзаводе

10:21 18 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
nesiditsa.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в пятницу, 17 ноября, подписал постановление об отмене с 18 ноября ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Ишимского ветсанутильзавода.

Предприятие было объявлено инфицированным объектом 12 ноября в связи с отгрузкой на утилизацию грузов из ООО "Комплекс". Документ подготовлен в соответствии с представлением начальника Управления ветеринарии Тюменской области в связи с ликвидацией угрозы распространения заболевания, сообщает пресс-служба главы региона.

Теги: ЧС , Ишимский район , Исетский район , животноводство , АПК
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017