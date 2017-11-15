Из тюменских магазинов изымают колбасу и мясные продукты

Из торговых точек изымается продукция, изготовленная с использованием мяса из свинокомплекса Исетского района, в котором 10 ноября обнаружен очаг африканской чумы свиней.

"Вся без исключения изъятая продукция подвергается проверке, проводятся лабораторные исследования. Дальнейшие действия зависят от результата: при положительных пробах она будет уничтожаться, при отрицательных - возвращаться на реализацию. На этой работе сейчас сконцентрированы усилия всех специалистов", - сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе совещания с участием ветеринарных врачей, глав муниципалитетов и директоров крупных свинокомплексов региона.

Что касается села Шорохово, где действует режим ЧС, то специалисты приступили к уничтожению поголовья на самом комплексе по выращиванию свиней. Передвижение людей в населенном пункте ограничено, сообщает пресс-служба губернатора.