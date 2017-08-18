В Тюмени уничтожили найденный рядом с жилыми домами снаряд

16:22 17 августа 2017
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Снаряд сегодня в первой половине дня выкопали во дворе на улице Смоленской областного центра. Боеприпас обнаружили рядом с жилыми домами.

Территория была оцеплена, из ближайших домов эвакуировали почти сотню человек, на месте несколько часов работали кинологи и саперы.

"Взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН провели работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета, который представлял большую угрозу жизни окружающих. После чего артиллерийский снаряд спецтранспортом вывезли на полигон, где он и был уничтожен взрывотехниками", — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

Теги: боеприпасы , находка , ОМОН
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