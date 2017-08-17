В Тюмени нашли снаряд на улице Смоленской

13:32 17 августа 2017
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Сегодня в областном центре снаряд выкопали во дворе на улице Смоленской. Боеприпас обнаружили в непосредственной близости от жилых домов.

По сообщению 32-го отряда ФПС по Тюменской области, еще до приезда полиции ими была оцеплена территория. Сейчас на месте работают кинологи и саперы. Из ближайших домов эвакуировали 97 человек, участок оцеплен полицией. Подразделения МЧС провели предварительное боевое развертывание, чтобы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

Теги: кинологи , боеприпасы , спасатели , находка
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