В Тюмени нашли снаряд на улице Смоленской

Сегодня в областном центре снаряд выкопали во дворе на улице Смоленской. Боеприпас обнаружили в непосредственной близости от жилых домов.

По сообщению 32-го отряда ФПС по Тюменской области, еще до приезда полиции ими была оцеплена территория. Сейчас на месте работают кинологи и саперы. Из ближайших домов эвакуировали 97 человек, участок оцеплен полицией. Подразделения МЧС провели предварительное боевое развертывание, чтобы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com