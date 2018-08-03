[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.
13:00, 18:00 - Шоу "Баронеты". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00-19:00 - Том Сойер Фест. Каждый желающий может поучаствовать в реставрации фасада дома № 24 по улице Пароходской. Подробности здесь.
18:30 - DANCE WALKING Тюмень. Сбор - у фонтана на Цветном бульваре. Подробности о мероприятии здесь.
22:00 - Кино под открытым небом: " 500 дней лета" / (500) Days of Summer (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1326 году на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор.
В 1662 году в Москве произошёл Медный бунт.
В 1783 году Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат над Восточной Грузией.
В 1836 году в московском Кремле установлен Царь-Колокол.
В 1902 году открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.
В 1914 году Великобритания объявила войну Германии.
В 1951 году от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-м вокзал по объёму пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР.
В 1995 году началась Операция "Буря", завершившаяся уничтожением Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.
В 2007 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.
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