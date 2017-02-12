13
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 февраля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 -  джазовый джем от топовых джазменов Тюмени. Без подготовки и репетиций. Чистые импровизации, чистый джаз и живое дыхание музыки.  Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1917 году английское правительство разрешило женщинам работать водителями такси.

В 1934 году в Чукотском море был раздавлен льдами пароход "Челюскин". Началась знаменитая челюскинская эпопея по спасению экипажа и пассажиров.

В 1956 году в Антарктиде была открыта первая советская научная станция "Мирный".

В 1959 году в продажу поступили первые куклы Барби.

В 2001 году Москва была признана "городом столетия".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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