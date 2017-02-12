ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - джазовый джем от топовых джазменов Тюмени. Без подготовки и репетиций. Чистые импровизации, чистый джаз и живое дыхание музыки. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году английское правительство разрешило женщинам работать водителями такси.
В 1934 году в Чукотском море был раздавлен льдами пароход "Челюскин". Началась знаменитая челюскинская эпопея по спасению экипажа и пассажиров.
В 1956 году в Антарктиде была открыта первая советская научная станция "Мирный".
В 1959 году в продажу поступили первые куклы Барби.
В 2001 году Москва была признана "городом столетия".
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