8
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 07 февраля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 -концерт Кубанского казачьего хора. ДК "Нефтяник", улица П. ОСипенко, 1. Билеты здесь.

19:00 - "Раскрывает душу скрипка" - вечерний концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов – солистов Тюменского филармонического оркестра. Филармония,ю улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Health-тренинг "Худеть легко?!" Каким должно быть фитнес-меню и диета без вреда для иммунитета, а какими должны быть физические нагрузки без стресса организма расскажут   лидер движения Street WORKOUT в Тюмени Сергей Мехнин; врач-иммунолог, диетолог, создатель и эксперт программ по диетологии и здоровому питанию Маргарита Кантарович,  директор и основатель "Первой фитнес-кондитерской "Тюмень" Дина Гладких. Ресторан Vintage, улица Республики, 143143а (БЦ Gazoil Plaza). Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание постоянной комиссии по соцполитике и городскому самоуправлению. Тюменская городская дума, улица Первомайская, 20, малый зал.

14:00 - заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Тюменская городская дума, улица Первомайская, 20, малый зал.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1587 году обезглавлена королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт.

В 1692 году доктор в американской деревне Сейлем объявляет, что 3 девочки-подростка находятся во власти дьявола. Начало процесса салемских ведьм.

В 1724 году по повелению императора Петра I указом Правительствующего сената учреждена Российская академия наук.

В 1904 году началась Русско-японская война за контроль над северо-восточным Китаем (Манчжурией) и Кореей, ставшая первой крупной войной с применением такого новейшего оружия, как броненосцы и миноносцы.

В 1929 году в русском языке появилось новое слово – "вертолёт". Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 "Красный инженер".

В  1953 году в Иране запрещены спиртные напитки.

В 2002 году в португальской провинции Алентежу при крупнейшей гидроэлектростанции Альгева началось формирование самого крупного искусственного озера в Европе размером 250 кв. км. Цель создания водохранилища — обеспечить орошение страдающих от засухи земель португальского юга. Однако у подобных грандиозных затей всегда есть две стороны медали. Под толщей воды оказались погребенными не только места обитания людей и животных, но и исторические памятники, датированные каменным веком наскальные рисунки и римский форт.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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