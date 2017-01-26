ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - мастер-завтрак в tmn cafe: "Что надо знать о Тюмени инвестору" - интеллектуальный диалог с Дмитрием Кошелевым. Что надо знать перед тем, как вкладывать деньги в Тюмень на 10-20 лет? Возможна ли жизнь в Тюмени после нефти и газа? Екатеринбург, Тюмень, Курган и северные округа: кто кого к кому присоединит? Почему Тюмень находится в... Тюмени? Предварительная регистрация обязательна по адресу: yazovskikh@mail.ru или здесь. Деловое кафе "tmn", улица Республики, 26.
18:00 - "Русская вечёрка" с традиционными танцами и поцелуйными играми. Вход свободный. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
19:00 - "Бальзаминов" - спектакль по трем пьесам А. Островского. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" по мотивам пьесы Михаила Хейфеца. Театральная студия "Май", улица Перекопская, 52 / улица Лунева, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - NORDIC SHORTS: программа короткометражного кино стран Северной Европы. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - совещание "Состояние и готовность инженерно-технической системы АПК области и МТП к проведению полевых работ 2017 года". ФГБНУ "НИИСХ Северного Зауралья", пос. Московский, улица Бурлаки, 2, Тел. (3452) 507-523 - Николай Константинович Колчанов, начальник отдела механизации департамента АПК.
11:00 - Совещание "Современные технологии медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом первого типа". Центр "Семья", проезд Геологоразведчиков, 14А.
14:00 - заседание президиума Правительства Тюменской области, улица Володарского, 45.
14:00 - торжественное открытие XVI межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Ребячьи забавы". "Ребячья республика", Тюменский район, 38 км Салаирского тракта. Обязательна аккредитация - тел. 8-9919-952-64-14, Анастасия Андреевна Баканова.
18:00 - бал молодых педагогов системы образования Тюмени. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Тел.: 29-79-1 - Надежда Валерьевна Сизова, пресс-секретарь городского департамента образования.
18:00 - обучающий семинар "Школа садовода". Садовый центр "Плодовое", улица Ямская, 300 Тел. (3452) 462-132 - Инна Александровна Шефер, главный специалист отдела кадровой и организационной работы департамента АПК.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1710 году Петр I утверждает первый в истории России государственный бюджет. В этот же самый день 1721 года следует указ императора, который позволяет людям низших сословий, избравших военную службу и заслуживших офицерский чин, войти в дворянство. В 1725 году в этот день Петр I, простудившись, слег в постель. Умирающий император потребовал бумагу и перо, но успел лишь написать два слова: "Отдайте все…" Кому – так и не ясно до сих пор.
В 1880 году Томас Алва Эдисон запатентовал электрическую лампочку накаливания. О том, что изобрел лампочку Ильича, он и не догадывался. Ученый провел более 1500 экспериментов, пока подобрал необходимый материал для нити накаливания.
В 1921 году в советской России отменили плату за пользование жильем, водопроводом, канализацией, городским транспортом, банями и починочными мастерскими. И в этот же день вышло постановление СНК о строительстве в стране сети радиостанций: "…Поручить Народному Комиссариату почт и телеграфов оборудовать в Москве и наиболее важных пунктах Республики радиоустановки".
В 1944 году в результате операции "Январский гром" завершено полное снятие блокады Ленинграда.
В 1945 году Советская Армия освободила "Освенцим". 27 января во всем мире считается Международным днем памяти жертв Холокоста. Памятный день учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.
В 1959 году в Москве открылся внеочередной XXI съезд КПСС, и там из уст Никиты Хрущева прозвучало: "В мире нет сейчас таких сил, которые смогли бы восстановить капитализм в нашей стране, сокрушить социалистический лагерь... Это значит, что социализм победил не только полностью, но и окончательно".
В 1967 году в Москве, Вашингтоне и Лондоне государствами-депозитариями - СССР, США и Великобританией - подписывается договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. А в США погибли американские астронавты. Во время испытания американского космического корабля "Аполлон" на старте в кабине корабля возникает пожар, в результате которого погибают космонавты В. Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи.
В 1985 году компания "Coca-Cola" объявила о том, что будет продавать всемирно известный напиток в СССР.
В 1987 году на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев впервые назвал время правления Леонида Брежнева "эпохой застоя" и объявил наступление нового этапа перестройки - "эру гласности".
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