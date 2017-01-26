ДЛЯ ВСЕХ
13:30 - выставка работ художника-графика Евгении Скипиной "Полёт сновидения". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
18:00 - мультимедийная интерактивная лекция от профессионального биолога и путешественника Павла Сергеевича Ситникова (10+). Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2. Подробности здесь.
19:00 - спектакль-квартирник "Он не вернулся из боя", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - NORDIC SHORTS: программа короткометражного кино стран Северной Европы. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:30 - "Замес на диванах" - юмористический проект в формате домашних игр с участием двух команд. Каждый игрок сможет раскрыть все свои способности, а зрители насладиться шоу. Участники - известные люди города (предприниматели, топ-менеджеры, деятели искусства, политики и просто медийные лица). Ресторан "Vintage", улица Республики, 143А. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - День донора с участием работников медучреждений. Станция переливания крови, улица Энергетиков, 35. Телефон: 8-912-992-81-68 - Александра Малыгина.
10:00 - пресс-тур на кондитерскую фабрику "Слада". Ишим, улица Советская, 18. Аккредитация по телефону: 8-961-782-37-45 - Инна Кондрашкина.
11:00 - круглый стол "Мошеннические действия в отношении пенсионеров" при участии ДСР ТО, УМВД по г. Тюмени, АО "Фармация". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел. 8-912-992-81-68 - Александра Малыгина.
11:00 - проект по социокультурной реабилитации молодых людей с особенностями здоровья средствами арт-терапии "Перезагрузка. Новые горизонты". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Тел.: 68-83-65 – Светлана Владимировна Жукова.
12:00 - заседание Экспертного совета, на котором будут рассмотрены разработки, претендующие на получение поддержки в бизнес-инкубаторе Технопарка. Технопарк, улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь". Контактный телефон: 534 000, доб. 1023 - Лидия Александровна Ковалева.
14:00 - открытие филиала детской школы искусств "Гармония" с участием директора областного департамента культуры В.Л. Новакаускаса. ДШИ "Гармония", улица Станционная, 2. Аккредитация по телефону: 55 72 00 - Татьяна Пашинцева.
С 26 по 30 января - III этап актерско-режиссерской лаборатории "Сказки Севера" на базе камерного театра "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1510 году Псков присоединен к Москве - ликвидирована последняя независимая республика на Руси.
Считается, что именно в этот день в 1525 году была изготовлена первая печатная карта Руси, составленная венецианским картографом Баттистой Аньезе на основании "расспросных сведений", полученных им от путешественника, переводчика и доверенного дипломатического представителя великого князя Василия III Дмитрия Герасимова. Любопытно, что пространства не только между Волгой и Доном, но и между Доном и Днепром обозначены как "Тартария", а пространство между Волгой и Уралом помечено этим названием несколько раз. В 1994 году эта карта, приобретенная на лондонском аукционе "Сотби", была сдана на хранение в Государственную архивную службу России. Надо сказать, что история правильной русской картографии началась со времен Петра I.
В 1822 году опубликован именной царский указа о разделении Сибири на Западную и Восточную, во главе с генерал-губернаторами в Тобольске и Иркутске.
В 1886 году немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
В 1924 году постановлением 2-го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.
В 1950 году провозглашена Республика Индия, бывшая на протяжении 200 лет колонией Англии.
В 1967 году СССР провел ядерные испытания на полигоне Сары – Шаган западнее озера Балхаш в Казахстане. Этот полигон строился с июля 1956 года ("полигон А") и использовался в основном для испытания элементов противоракетной обороны, в отличие от Семипалатинского полигона, где было проведено 456 из 715 ядерных взрывов, осуществленных в СССР.
В 1968 году одновременно бесследно исчезли израильская подводная лодка "Даккар" (65 членов экипажа на борту) и французская "Минерва", находившиеся в 1000 миль друг от друга в Средиземном море.
В 2000 году в Аргентине археологи обнаружили останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.
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