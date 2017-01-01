ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - массовый забег. Цветной бульвар. Подробности здесь.
18:00 - экскурсия по тихим и пустынным улицам, по узким тёмным тропинкам старейшего района Тюмени. "В первый день Нового года мы пойдём к Чинги-Туре – сибирскотатарской крепости 14 века. К обрывистым оврагам реки Тюменки. К мистическому дому 1900 года", - обещают организаторы. Подробности здесь.
С 23:00 - первая вечеринка 2017 Unlock 100% в "Доме Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 404 году состоялись последние бои гладиаторов в Риме. Более шести с половиной столетий (с середины III века до нашей эры) легендарные сражения специально обученных рабов и военнопленных на обагряемой кровью арене цирка приводили толпу и патрициев в неистовый восторг. Запрет на это кровавое развлечение наложила христианская церковь в согласии с властью.
В 1502 году город Рио-де-Жанейро получил свое название в результате... недоразумения. Ошибку допустила экспедиция, возглавляемая Америго Веспуччи. Исследуя побережье современной Бразилии, она открыла небольшой залив, который глубоко врезается в материк. Португальцы не стали старательно исследовать открытую землю, а потому ошибочно приняли залив за устье боьшой реки, которую назвали Рио-де-Жанейро ("река января").
В 1622 году папская канцелярия решила считать 1 января началом года. До этого первым новогодним днем было 25 марта.
В 1785 году вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (переименована в The Times 1 января 1788 года).
В 1863 году президент США Авраам Линкольн выдал манифест освобождении рабов.
В 1908 году знаменитый Кристальный Шар впервые был спущен на Таймс Сквер в Нью-Йорке во время празднования Нового Года. Начав свое падение в 1907-м году, он приземлился уже в 1908-м.
В 1944 году по всесоюзному радио впервые прозвучал новый государственный Гимн СССР "Союз нерушимый". Текст гимна, созданный Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Регистаном, воплотил основные элементы государственности, сложившиеся в стране 1940-м годам.
В 1955 году Центральное телевидение СССР перешло на ежедневное вещание.
В 1961 году в СССР была проведена денежная реформа. Обмен дензнаков осуществлялся 1:10. На взгляд непосвященных всё выглядело предельно просто: старые сталинские "портянки" заменили на новые хрущевские "фантики", меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу.
В 1969 году первая серия мультфильма "Ну, погоди!" вышла 1 января и буквально сразу произвёла фупрор. Всем понравилась история про волка и зайца, вторая серия не заставила себя ждать, её выпустили в 1970 году.
В 1972 году в Советской Армии учреждено звание "прапорщик". И в этот же день в СССР официально изменяется курс рубля к доллару. 62 рубля 90 копеек за сто долларов.
В 1999 году введено безналичное Евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция). В связи с этим банки Австрии и Франции всем детям, родившимся 1 января 1999 года кладут на счет по 100 евро. Три года спустя, 1 января 2002 года, в обороте появятся и наличные евро. А еще спустя 9 лет, в 2011 году Эстония станет первой постсоветской республикой, которая осуществит переход на европейскую валюту, отменив собственную крону.
В 2007 году в состав Европейского союза вошли Болгария и Румыния.
В 2009 году в Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru