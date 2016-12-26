26
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

21:00 25 декабря 2016
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

В театре кукол и драмтеатре в связи с трауром о погибших в авиакатастрофе отменены все спектакли.

10:00 "Новогоднее настроение" - волшебная сказка с играми для малышей 2-5 лет. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности. билеты здесь.

19:00 - выступление Тюменского филармонического оркестра с участием Даниила Крамера (фортепиано) и Аркадия Шилклопера (альпийский рог). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - пресс-конференция "Работа МЧС в условиях аномальных морозов в регионе. Готовность к новогодним праздникам, профилактика ЧС в зимние каникулы" с участием начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрия Алёхина. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8-922-397-67-43.

15:00 - торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников. Гимназия № 16, улица Парфенова, 19. Контактный телефон: 8-982-906-96-66 - Надежда Валерьевна Сизова, пресс-секретарь департамента образования администрации Тюмени.

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1547 году московский князь Иоанн IV принял царский титул.

 В 1812 году остатки "великой армии" Наполеона численностью 30 тысяч человек переправились обратно через Неман, тогдашнюю границу Российской империи.

В 1931 году в Токио была основана автомобильная компания Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в "Nissan". Первой продукцией компании были автомобили и грузовики, которые выпускались под торговой маркой Datsun.

В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель "Фламинго", построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса

В 1982 году в традиционной номинации журнала "Time" Человеком Года был назван... компьютер.

В 2004 году в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ, произошло самое смертоносное землетрясение в современной истории: по разным оценкам, погибли от 225 тысяч до 300 тысяч человек. Образовавшиеся в результате землетрясения гигантские волны дошли до юго-западного побережья Шри-Ланки, где уничтожили находящийся близ побережья переполненный пассажирский поезд. Погибли около 1700 человек — крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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