Якушев и Моор высоко оценили роль женского движения в жизни страны

Дальнейшее развитие женского движения в регионах страны стало ключевой темой рабочего визита первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева в Тюменскую область.

Вместе с губернатором Александром Моором он встретился с матерями погибших на СВО воинов-сибиряков из Тюменской области, Югры и Ямала.

"Вы активно занимаетесь общественной работой, помогаете решать вопросы по ребятам, кто находится в зоне специальной военной операции, кто вернулся, получил инвалидность. Вы те люди, которые все эти проблемы пропустили через себя. Вы понимаете всю эту боль. Мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы эти вопросы решать более активно, без лишней бюрократии. И понимаем, что к каждому надо подходить индивидуально", – обратился к участницам встречи Владимир Якушев.

Тюменка Лилия Проскурина предложила включить матерей, потерявших своих сыновей на СВО, в общественный совет регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Ее сын, командир инженерно-саперного взвода Дмитрий Семёнов, был посмертно награжден орденом Мужества. Такой представитель в совете будет, ответил Александр Моор. "Матери воинов, павших за нашу Родину, на собственном опыте знают, как воспитать настоящих патриотов. И мы, конечно, должны прислушиваться к их мнению", – прокомментировал итоги встречи глава региона.

В региональном Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" Якушев и Моор пообщались с женщинами-волонтерами, которые плетут маскировочные сети, изготавливают армейские браслеты выживания и другие приспособления, необходимые участникам СВО, участвуют в формировании гуманитарных грузов, направляемых нашим воинам, а также жителям новых регионов России, Курской и Белгородской областей.

"Тюменский штаб общественной поддержки "Единой России" входит в топ-10 лучших в стране. С начала СВО волонтеры собрали и отправили уже более 554 тонн гуманитарного груза для военнослужащих и жителей Донбасса", – рассказал губернатор.

Первый вице-спикер Совета Федерации РФ высоко оценил реализуемый Тюменским региональным отделением партии "Единая Россия" проект "Тепло родного дома". Единороссы уже передали бойцам СВО свыше 6,5 тысячи именных посылок. Последняя отправка состоялась в начале февраля. Следующая будет приурочена ко Дню Победы, сообщил губернатор.

Владимир Якушев и Александр Моор дали старт пилотному проекту "Женского движения Единой России" – первой в стране "Муниципальной женской политшколе", которая собрала на Тюменской земле более 600 участниц из Тюменской области, Югры и Ямала.

"Проект, который реализуется в Тюменской области, Югре и на Ямале, мы планируем распространить на всю страну. Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – это правильно. От того, какую позицию сегодня занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живем, мыслим и насколько здорово наше общество", – сказал Владимир Якушев.

Александр Моор столь же высоко оценил роль женского движения в политической и общественной жизни страны и региона. Тюменская область не случайно стала площадкой для осуществления пилотного партийного проекта. В региональных органах власти и общественных структурах на руководящих должностях трудится немало женщин. Многие из них являются яркими представительницами тюменской управленческой школы.

"Люди идут за женщинами. Это подтверждают результаты гуманитарных проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Такие инициативы объединяют наше общество. Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные вызовы. Мужчины защищают Родину на полях сражений, а женщины вносят неоценимый вклад в обеспечение надежного тыла, стабильности в обществе", – акцентировал внимание глава региона.