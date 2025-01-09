У департамента спорта и молодежной политики Тюмени сменится руководитель

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Директор департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени Сергей Борисевич в первый рабочий день 2025 года сообщил о своей отставке.

Сегодня завершается мой путь на посту директора городского департамента по спорту и молодежной политике. За плечами - почти олимпийский цикл! Приятно оглянуться назад и посмотреть, как много масштабных проектов мы воплотили в жизнь! ... Наступил 2025 год, а это значит, что пора идти дальше, идти вперед! Ведь как известно, движение - это жизнь!" - отметил на своей странице в ВК Сергей Борисевич.

Подводя итоги своей деятельности в должности директора департамента, он отметил, что в Тюмени более 62 процентов горожан регулярно занимаются физкультурой и спортом, что является следствием большой командной работы.