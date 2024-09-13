Моор и Кухарук поздравили курганского губернатора с переизбранием на пост

Фото правительства Курганской области

Губернаторы Тюменской области и ХМАО-Югры в четверг присутствовали на инаугурации переизбранного губернатору Курганской области Вадима Шумкова и смогли лично поздравить коллегу с высоким доверием, которое ему оказало местное население.

"Победа на выборах, еще и такая уверенная, в первую очередь говорит о том, что избиратели по достоинству оценили работу Вадима Михайловича в предыдущие годы. Курганская область шаг за шагом двигается вперед в развитии сельского хозяйства, промышленности, становится привлекательной для инвестиций. Успехи области видят на федеральном уровне, а главное – перемены к лучшему ощущают жители региона. Успехов на посту губернатора, процветания соседней области!" - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Рад был разделить с коллегой этот важный момент, передать поздравления от югорчан жителям Курганской области. Наши регионы сотрудничают не один год и, уверен, что в дальнейшем мы откроем новые возможности партнерства. Желаю Курганской области достигнуть всех поставленных задач и открыть перспективные направления развития", - отметил Руслан Кухарук.

В торжественных мероприятиях также участвовал полпред УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что выбор жителей – это наивысшая оценка пятилетней работы Вадима Шумкова на посту главы региона:

Второй губернаторский срок – это двойная ответственность перед жителями. Вам предстоит не только сохранить всё, чего вы уже достигли. Но и обеспечить дальнейшее развитие региона. Регион совершил рывок во всех ключевых отраслях экономики. Вы взяли хороший темп преобразований. И останавливаться ни в коем случае нельзя. Это знают не только представители органов власти и бизнеса. Это ясно понимают жители региона, которые поддержали вас на выборах.

Полпред напомнил, что за первое полугодие 2024 года индекс промышленного производства в Курганской области вырос почти на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По индексу обрабатывающих производств регион прибавил более 50%. С каждым годом в Курганской области увеличиваются объёмы ввода жилья, растёт заработная плата в регионе. Основная задача для Курганской области на следующий период – продолжать работу, которая была начата в предыдущие годы.