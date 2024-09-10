Тюменскую администрацию покинул еще один замглавы города

Понедельник, 9 сентября, стал последним днем работы в администрации Тюмени заместителя главы города Владимира Третьякова - переходит на другую должность, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

"Благодаря своему профессиональному опыту и личным качествам Владимир Сергеевич сформировал эффективную команду, которая достигла значительных положительных результатов в сфере строительства, а опыт Тюмени используется в качестве примера на различных федеральных площадках. Приобретенный в администрации города Тюмени управленческий опыт обязательно пригодится нашему коллеге на новой должности", - отметил Афанасьев.

Ранее в связи с переходом на другую работу из администрации города 22 июля уволились замглавы Ирина Чудова, которая руководила деятельностью директора департамента экономики и стратегического развития, директора правового департамента, координировала и контролировала деятельность департамента экономики и стратегического развития и правового департамента. 3 сентября стало известно о том, что директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Павел Робакидзе по этой же причине тоже покидает свой пост.