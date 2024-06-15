Владимир Якушев назначен врио секретаря генсовета "Единой России"

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначен председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В соответствии с Уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия). Окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" и "Финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году – главы Тюмени. С 2005 по 2018 годы был губернатором Тюменской области, а с 2018 по 2020 – министром строительства и ЖКХ РФ. С ноября 2020 года является полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.