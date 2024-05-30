Дмитрий Артюхов представил президенту предложения по нацпроекту "Молодежь и дети"

Национальный проект "Молодежь и дети" охватит свыше 50 миллионов человек в возрасте от 3 до 35 лет. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Ямала, председатель комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов. Он выступил с докладом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава Ямала отметил, что в рамках выполнения нацпроекта следует сосредоточиться на трех основных направлениях: развитии талантов и способностей, расширении инфраструктуры и подготовке компетентных кадров.

Дмитрий Артюхов, говоря о последней задаче, предложил расширить сеть филиалов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН" на всю Россию, а также внедрить раннюю профориентацию в школах и развивать существующие профильные проекты – "Профессионалитет" и "Успех каждого ребенка". Он выразил уверенность в том, что к реализации молодежной политики необходимо привлекать участников спецоперации.

Кроме того, глава ЯНАО предложил включить в нацпроект два федеральных проекта "Университеты для поколения лидеров" и "Создание сети современных кампусов". Отдельное внимание было уделено созданию новых молодежных пространств и продлению действия программы "Регион для молодых" и программы образовательных и полезных поездок по регионам России "Больше, чем путешествие", в которой уже приняли участие более 175 тысяч детей.

"Наша общая задача – создать для детей и молодежи такие условия, чтобы каждый чувствовал заботу Родины о себе. Именно с этого начинается любовь к своей стране и желание участвовать в ее развитии, – подчеркнул Дмитрий Артюхов. – Важно передать следующим поколениям наши лучшие знания и навыки, воспитать их смелыми, сильными, деятельными и порядочными".

Фото: kremlin.ru