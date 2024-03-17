Более 70% тюменских избирателей проголосовали на выборах президента РФ

Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 10:00 17 марта составила 70,29% - проголосовали 828 826 человек, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Игорь Халин.

Во многих муниципалитетах явка уже превысила 85%, в лидерах - Омутинский район (86,50%), Голышмановский городской округ (85,94%) и Ишимский район (85,55%).

Форс-мажорных обстоятельств, нарушений нот данный час не выявлено. Голосование идет в штатном режиме. За безопасностью на участках следят правоохранительные органы и сотрудники МЧС.