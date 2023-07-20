Моор подал в избирком списки кандидатур на пост сенатора

14:45 20 июля 2023
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Тюменский облизбирком принял документы для регистрации кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Моора, а также предоставил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.

В списке кандидатов указаны действующий сенатор Павел Тараканов и депутаты Тюменской облдумы Сергей Медведев и Владимир Ульянов.

"Теперь перед нами стоит задача по проверке достоверности подписей, проставленных в листах поддержки депутатами представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах главами муниципальных образований, образованных на территории Тюменской области, и уведомлении Александра Викторовича о ее результатах", - сообщил председатель избиркома Игорь Халин.

Теги: Александр Моор , избирком , Павел Тараканов , сенаторы , Халин
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