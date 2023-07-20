Моор подал в избирком списки кандидатур на пост сенатора

Тюменский облизбирком принял документы для регистрации кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Моора, а также предоставил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.
В списке кандидатов указаны действующий сенатор Павел Тараканов и депутаты Тюменской облдумы Сергей Медведев и Владимир Ульянов.
"Теперь перед нами стоит задача по проверке достоверности подписей, проставленных в листах поддержки депутатами представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах главами муниципальных образований, образованных на территории Тюменской области, и уведомлении Александра Викторовича о ее результатах", - сообщил председатель избиркома Игорь Халин.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru