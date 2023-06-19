ЛДПР на выборах тюменского губернатора будет представлять Денис Садовников

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Тюменские представители ЛДПР на внеочередной конференции реготделения определились с кандидатом на должность губернатора Тюменской области и с кандидатами на довыборах в областной парламент. На пост главы Тюменской области будет претендовать руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ямала Денис Садовников. На допвыборах в Тюмескую облдуму ЛДПР представят муниципальные депутаты Руслан Сабиров и Станислав Зыков.

В работе конференции принял участие депутат Госдумы - координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Евгений Марков, представитель центрального аппарата ЛДПР Казбек Бадов, представитель областной избирательной комиссии, представители тюменских СМИ, сообщает пресс-служба Тюменского реготделения партии.