Путин накануне выборной кампании пожелал успехов тюменскому губернатору

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На встрече президента с губернатором Тюменской области Александром Моором затронуты актуальные вопросы социально-экономического положения в регионе: поддержка участников СВО и их семей, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, безопасность на дорогах, ввод нового жилья и расселение аварийного. В завершение беседы Моор отметил, что у команды "много планов по развитию региона, а самое главное, есть большое желание работать на благо моих земляков" и попросил дать оценку его работе, чтобы принять решение о выдвижении на выборы.

Президент сказал, что "оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается" - "Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, – они всегда есть. У Вас в целом все получается. Хочу пожелать Вам успехов", - сказал Путин.