Русский язык защитят от чрезмерных иностранных заимствований

Госдума одобрила внесение изменений в в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации", которые призваны снизить использование в речи иностранных заимствований.

Данный законопроект "подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным", поясняют в Госдуме.

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", — уточняется в документе.

В соответствии с поправками Правительство на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению.

"Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в документе. Норма "направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов".

Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.