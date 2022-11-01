Дина Горковец назначена директором департамента образования Тюменской области

Губернатор Александр Моор назначил Дину Горковец директором департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября.
До назначения Горковец возглавляла департамент образования города Тюмени. Прежний руководитель депобразования - замгубернатора Алексей Райдер продолжит координировать и контролировать деятельность этого департамента, а также департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.
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