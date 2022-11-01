Дина Горковец назначена директором департамента образования Тюменской области

14:01 01 ноября 2022
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Губернатор Александр Моор назначил Дину Горковец  директором департамента образования и науки Тюменской области с 1 ноября. 

До назначения Горковец возглавляла департамент образования города Тюмени. Прежний руководитель депобразования  - замгубернатора Алексей Райдер продолжит координировать и контролировать деятельность этого департамента, а также департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

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