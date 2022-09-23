Фуат Сайфитдинов избран председателем Тюменской облдумы

Председателем Тюменской областной думы избран Фуат Сайфитдинов.

Комментируя результаты голосования по кандидатурам, губернатор области отметил, что хорошо знает Сайфитдинова по совместной работе и уверен, что депутаты приняли верное решение:

Фуат Ганеевич – опытный управленец и политик. Он уже много сделал для развития Ямала и всей Тюменской области. Отличительная черта нового спикера регионального парламента – вдумчивый профессиональный подход к законотворческой деятельности.

"В Тюменской области между исполнительной и законодательной властью выстроены конструктивные, рабочие отношения. Уверен, избрание Фуата Сайфитдинова на пост председателя регионального парламента укрепит эту традицию. Мы вместе продолжим работу на благо земляков", - подчеркнул Моор.