Фуат Сайфитдинов избран председателем Тюменской облдумы

11:25 23 сентября 2022
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Председателем Тюменской областной думы избран Фуат Сайфитдинов. 

Комментируя результаты голосования по кандидатурам, губернатор области отметил, что хорошо знает Сайфитдинова по совместной работе и уверен,  что депутаты приняли верное решение:

Фуат Ганеевич – опытный управленец и политик. Он уже много сделал для развития Ямала и всей Тюменской области. Отличительная черта нового спикера регионального парламента – вдумчивый профессиональный подход к законотворческой деятельности.

"В Тюменской области между исполнительной и законодательной властью выстроены конструктивные, рабочие отношения. Уверен, избрание Фуата Сайфитдинова на пост председателя регионального парламента укрепит эту традицию. Мы вместе продолжим работу на благо земляков", - подчеркнул Моор.

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