Муниципалитеты Тюменской области получат премию за создание качественной среды

Муниципальные образования Тюменской области поощрят за работу по созданию качественной среды. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

По итогам 2021 года регион занял второе место в рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан среди субъектов РФ. Исследование провело федеральное Агентство стратегических инициатив. Рейтинг разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет. Для расчета интегрального значения эксперты использовали 161 показатель, отвечающий запросам каждого человека.

"Второе место – это результат упорной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. В связи с чем мы предоставим муниципальным образованиям субвенции из областного бюджета", - отметил глава региона.