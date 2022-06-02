Владимир Кильтау стал новым заместителем главы Тюмени

Владимир Кильтау назначен заместителем главы города, директором департамента городского хозяйства, распоряжение об этом подписал глава Тюмени Руслан Кухарук.

С февраля 2018 года Кильтау возглавлял управу Калининского административного округа, до этого — департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Среди наиболее значимых проектов, в реализации которых активное участие принимал Кильтау, — благоустройство Гилевской рощи, экопарка Затюменский, сквера Железнодорожников и другие объекты. За время работы в качестве директора департамента и руководителя управы КАО он выстроил конструктивные взаимоотношения с Общественным советом города Тюмени, органами ТОС, что позволяет активно применять при реализации важных городских проектов принципы соучаствующего проектирования и принимать решения с учетом широкого общественного мнения, сообщили в администрации города.